Компания Samsung удержала первое место на рынке смартфонов Европы

Штучные продажи смартфонов аналитики не раскрыли, были предоставлены только данные в долях и процентах.

Аналитическая компания Counterpiont рассказала о продажах смартфонов на европейском рынке в прошлом году.

По итогам года лидером продаж оказалась Samsung. В Европе корейская компания заняла долю рынка 32%, тем самым удержав позиции в сравнении с 2020 годом.

На втором месте Apple, которая в Европе за год нарастила долю с 22% до 26%. «Тройку» лидеров замкнула Xiaomi, она тоже в 2021 году усилила свои позиции с 14% до 20%.

Oppo, Realme и Vivo тоже находятся в лидерах продаж, причем Realme и Vivo продемонстрировали очень большой рост — 162% и 207% соответственно.

Huawei сейчас на европейском рынке находится на 8 месте, она показала спад продаж на 80%, и сейчас ее доля составляет всего 1%.