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Компания Sony объявила о покупке Bungie за 3,6 млрд долларов

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Sony Interactive Entertainment покупает очень известную в мире компанию Bungie.
Сумма сделки уже известна — 3,6 млрд. долларов, и это самая дорогая сделка для японской компании.

Bungie всем известна как разработчик Halo и Destiny. Как сообщается, Bungie несмотря на то, что будет принадлежать Sony останется независимым подразделением, и будет иметь право вести самостоятельную издательскую деятельность.

Также студия продолжит развивать на всех платформах шутер Destiny 2 и вести разработку других проектов.

Bungie Sony
ASTERA
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