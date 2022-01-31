Компания Sony объявила о покупке Bungie за 3,6 млрд долларов

Sony Interactive Entertainment покупает очень известную в мире компанию Bungie.

Сумма сделки уже известна — 3,6 млрд. долларов, и это самая дорогая сделка для японской компании.

Bungie всем известна как разработчик Halo и Destiny. Как сообщается, Bungie несмотря на то, что будет принадлежать Sony останется независимым подразделением, и будет иметь право вести самостоятельную издательскую деятельность.

Также студия продолжит развивать на всех платформах шутер Destiny 2 и вести разработку других проектов.