Представленная год назад видеокарта GeForce GT 1010 вышла на рынок за $70

Бюджетная видеокарта GeForce GT 1010 была представлена год назад, но ее увидели только сейчас.

На онлайн-площадке Taobao появилась GeForce GT 1010, выпущенная компанией Lenovo. За графическую систему продавец просит 450 юаней, что в пересчете примерно 70 долларов.

Также в Сети появились снимки GeForce GT 1010 от компании Leadtek. Этот производитель выпустил модель с двумя разъёмами HDMI в отличие от модели от Lenovo.

Напомним, GeForce GT 1010 создана на графическом процессоре Pascal. Карта получила 2 ГБ собственной памяти GDDR5 и шину 64 бит. Заявленное энергопотребление видеокарты составляет 30 Вт.