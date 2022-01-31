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Craob анонсировала первый ноутбук Craob X без разъемов и проводов

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Ноутбук полностью лишен каких-либо разъёмов, даже зарядка в устройстве осуществляется исключительно беспроводным способом.

Стартап Craob показал лэптоп Craob X, который как заявляют разработчики, станет серийным устройством, причем это произойдёт в обозримом будущем, но когда именно не сообщается.

Craob анонсировала первый ноутбук Craob X без разъемов и проводов
Ноутбук лишен внешних разъёмов, за счет чего он очень тонкий, его толщина составляет 7 мм.

Он получил 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4К и процессор Core i7-1280P.

Памяти будут устанавливать до 32 ГБ стандарта LPDDR5, а накопитель информации до 2 ТБ.

Питание ноутбука, а также передача данных на устройство будет осуществляться через специальный блок, который во время работы крепится на заднюю панель с помощью магнитов.

Craob анонсировала первый ноутбук Craob X без разъемов и проводов Craob анонсировала первый ноутбук Craob X без разъемов и проводов Craob анонсировала первый ноутбук Craob X без разъемов и проводов

Craob X
ASTERA
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