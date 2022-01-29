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«Сбер» предложил снимать наличные в банкоматах с помощью приложения «Сбербанк Онлайн»

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«СберБанк» предложил своим клиентам новую опцию по снятию денежных средств с банкоматов.
Новая услуга позволяет снять деньги с банкомата через фирменное приложение СберБанк Онлайн.

Сервис будет особо полезен, если на смартфоне отсутствует модуль NFC.

Для того чтобы снять деньги через СберБанк Онлайн, нужно будет на экране банкомата выбрать соответствующую услугу и отсканировать камерой смартфона специальный код.

Все остальные действия (выбор карты и введение суммы для снятия) будут выбираться в самом приложении.

Новый сервис от «СберБанка» был запущен в качестве пилотного проекта еще в прошлом году, сейчас его внедрили в 23 тыс. банкоматов.

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