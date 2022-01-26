Игровой смартфон Nubia RedMagic 7 выйдет с зарядкой на 165 Вт и мощной системой охлаждения

Nubia уже провела сертификацию своего флагманского смартфона RedMagic 7. Теперь производитель начинает тизерную кампанию устройства, а значит до презентации аппарата осталось немного.

Nubia на своей страничке в социальной сети Weibo опубликовала тизер RedMagic 7, в котором заявила, что установлено сразу четыре отраслевых рекорда.

На изображении есть число 41279. Некоторые пользователи полагают, что это указана площадь рассеивания тепла системы охлаждения процессора.

Также производитель написал, что RedMagic 7 станет самым холодным смартфоном с процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Уже известно, что RedMagic 7 получит OLED экран диагональю 6,8-дюйма, а также 18 ГБ оперативной памяти.

На тыльной стороне будет размещена 64 Мп основная камера, а аккумулятор смартфона можно будет заряжать 165 Вт блоком питания.