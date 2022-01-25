Видеокарты AMD 5-летней давности вышли на рынок по завышенной цене

Дефицит видеокарт на глобальном рынке заставляет производителей возвращаться к производству уже устаревших моделей.

Так, компания AIB начала выпускать всем известную Radeon RX 550.

Пока даже неизвестно, откуда у AIB поставки, то ли это старые запасы, или компания AMD возобновила производство.

Видеокарта 2017 года была замечена в четырех японских магазинах. Модель предлагается только с 4ГБ памяти, при том что ранее Radeon RX 550 выпускалась еще с 2 ГБ памяти.

Предлагают Radeon RX 550 за 155 долларов, при том что ранее эта видеокарта стоила от 80 до 100 долларов.