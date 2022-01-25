Главная » Новости

Видеокарты AMD 5-летней давности вышли на рынок по завышенной цене

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Дефицит видеокарт на глобальном рынке заставляет производителей возвращаться к производству уже устаревших моделей.
Так, компания AIB начала выпускать всем известную Radeon RX 550.

Пока даже неизвестно, откуда у AIB поставки, то ли это старые запасы, или компания AMD возобновила производство.

Видеокарта 2017 года была замечена в четырех японских магазинах. Модель предлагается только с 4ГБ памяти, при том что ранее Radeon RX 550 выпускалась еще с 2 ГБ памяти.

Предлагают Radeon RX 550 за 155 долларов, при том что ранее эта видеокарта стоила от 80 до 100 долларов.

AMD Radeon RX 550
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.