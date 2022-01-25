В сети опубликовали первые живые снимки смартфона Oppo Reno7 Pro

Oppo Reno7 будет поражать своим дизайнерским решением, эта серия смартфонов будет представлена на следующей неделе.

24 января в сети опубликовали «живые» фото старшей модели серии Oppo Reno7. Этот смартфон получит очень необычную подсветку вокруг основного блока камеры.

За счет такого решения ночью будет казаться, что камера смартфона «весит» в воздухе.

Впрочем, при определенных углах, и при дневном свете этот эффект все равно остается.

Ранее Oppo Reno7 уже показывали на рендерах, созданных по инсайдерской информации, но тогда на изображениях подсветка блока камеры никак не обозначалась.

Автор снимков также добавил, что смартфон получил шершавую заднюю панель.