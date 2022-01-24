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Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra подешевел в Китае

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Аппарат вышел в прошлом году, и даже сейчас он считается одним из лучших камерофонов на рынке. Актуальной флагманской линейкой от Xiaomi сейчас считается Mi 12.

Поэтому серия Mi 11 сейчас предлагается по сниженной цене. Так, на площадке JD.com камерофон Xiaomi Mi 11 Ultra со вторым экраном на тыльной стороне в модификации 8/256 ГБ стоит 785 долларов.

На старте продаж этот смартфон предлагался за 950 долларов.

Также на этой площадке упала цена и на Mi 11. Он в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 470 долларов.

Напомним, Mi 11 Ultra получил 50 Мп камеру оптического формата 1/1,12 дюйма разработанную Xiaomi и Samsung.

Этот смартфон в рейтинге DxOMark набрал 143 балла, а сейчас он уступает по качеству съёмки только Huawei P50 Pro.

Xiaomi Xiaomi Mi 11 Ultra
ASTERA
Выходные данные
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