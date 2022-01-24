Компания Realme выпустит новый смартфон в стиле флагманского Realme GT2 Pro

Realme готовит к выходу новый смартфон, который уже прошел сертификацию в TENAA, а значит скоро будет представлен.

В базе данных регулятора TENAA появился новый смартфон, выполненный в стиле Realme GT2 Pro, но в отличие от флагмана зарегистрированный аппарат по характеристикам проще.

В карточке указано, что в модели установлен 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, восьмиядерный чип с рабочей частотой 2,2 ГГц и батарей на 4880 мАч.

Среди основных характеристик также указано: камеры на 64, 20 и 2 Мп, оперативная память 6, 8 или 12 ГБ и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Смартфон будет выпускать в зеленом, синем и черном цветах.