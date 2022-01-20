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Компания ZTE готовит к выходу смартфон Nubia Z40 Pro с 35-мм «мастер-объективом»

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ZTE анонсировала смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1.
Компания готовится выпустить линейку Nubia Z40 на базе флагманского процессора от компании Qualcomm.

Анонс аппаратов сопровождался тизерными изображениями, где одно из них намекает на наличие в аппаратах Snapdragon 8 Gen 1, а второй тизер намекнул на 35-миллиметровый «мастер-объектив».

Большинство смартфонов используют объективы с фокусным расстоянием 24 мм, но то что намерена применить ZTE, это среднее между широкоугольным и портретным объективом.

Других данных про Nubia Z40 пока нет, но они должны появиться в ближайшее время, так как презентация линейки запланирована на февраль.

Компания ZTE готовит к выходу смартфон Nubia Z40 Pro с 35-мм «мастер-объективом»

Nubia Nubia Z40 Pro
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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