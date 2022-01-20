Новый смартфон Xiaomi 11i стал бестселлером на индийском рынке

Xiaomi на индийском рынке имеет крупнейшее подразделение, которое тоже занимается разработкой смартфонов и программного обеспечения. В целом для китайской компании индийский рынок считается очень важным. В этом регионе очень любят аппараты компании.

Xiaomi 11i в Индии в первый день продаж по выручке обошел Mi 10i за первые семь дней с момента открытия предзаказов.

Точные суммы не называются, но известно, что Xiaomi Mi 10i за первые три недели продаж компании принес выручки 54 млн долларов.

Напомним, Xiaomi 11i создан на базе MediaTek Dimensity 920. Экран аппарата выполнен по технологии AMOLED, а ее частота обновления составляет 120 Гц.

Заявленная пиковая яркость 1200 кд/м2. С лицевой стороны в смартфоне установили 16 Мп камеру, а на тыльной стороне датчики изображения 108, 8 и 2 Мп.