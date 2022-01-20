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Смартфон Samsung Galaxy A23 получит редкий 50-Мп датчик с оптической стабилизацией

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Samsung Galaxy A23 на рынке придет на смену популярному Samsung Galaxy A22, но в новом смартфоне будет установлен 50 Мп датчик основной камеры SK Hynix.
Стоит отметить, что такие датчики очень редко используют в смартфонах, обычно можно встретить модули от Sony, OmniVision или Samsung.

В Galaxy A23 сохранится модуль камеры на 4 датчика, но в Galaxy A22 основная камера установлена на 48 Мп.

В основном блоке камеры в будущей новинке еще будет стоять 5 Мп датчик со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп фотодатчика, где один будет использоваться для макросъёмки, а второй для изменения глубины сцены.

Samsung Galaxy A23 на рынке должен появится в марте текущего года, в этом же месяце корейская компания должна представить Galaxy A53.

Samsung Samsung Galaxy A23
ASTERA
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