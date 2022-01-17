Фил Спенсер: Sony сделает аналог Game Pass с доступом к играм на релизе

О том что Sony создаст свой аналог Game Pass сообщали еще давно, но эта информация пока никак не подтверждалась. Впрочем, и сейчас достоверно неизвестно, появится ли подобный сервис у японской фирмы.

В декабре журналист Bloomberg Джейсон Шрайер написал, что Sony Interactive Entertainment готова объединить свои службы PlayStation Now и PlayStation Plus.

На эту информацию отреагировал и руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер, который сказал, что ждет от конкурентов сервис подобный Game Pass.

Причем Спенсер отметил, что Sony вынуждена будет создать аналог Game Pass, так как для нее это уже становится необходимостью.

Сейчас у Xbox Game Pass насчитывается более 18 млн подписчиков, и каждый год их количество растет.