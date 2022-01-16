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Nintendo предупредила фанатов о продающих по сниженной цене консоли мошенниках

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На фоне дефицита консолей нового поколения за год резко выросли продажи портативной приставки Nintendo.
У Nintendo всегда было много фанатов, причем в сети каждый месяц растет количество запросов на консоль, из-за чего стало появляться очень много поддельных сайтов, на которых приставка предлагается по сниженной цене.

Компания Nintendo предупреждает, что заказ консоли через сторонние сервисы может закончиться для покупателя очень плохо.

В лучшем случае он мошенникам передаст личную информацию о себе, а в худшем лишится денежных средств.

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