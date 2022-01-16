IPad Pro 2022 может получить поддержку беспроводной зарядки MagSafe

Apple в текущем году выпустит iPad Pro с поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.

Источник написал, что в компании проводили много экспериментов со стеклянной задней панелью iPad Pro, но в итоге такую панель не утвердили, и планшет выйдет в традиционном корпусе, при этом поддержка беспроводной зарядки в нем будет.

Для реализации в iPad Pro работы MagSafe было решено увеличить размер логотипа, сделав его из стекла, а за ним разместить катушку для зарядки.

Таким образом, компания сохранит жёсткость и надёжность планшета, но добавит в него новую функцию.