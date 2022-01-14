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Пистолеты от вирусов стали пользоваться повышенным спросом

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Устройство позволит обработать помещение за несколько минут, причем общее время работы распылителя составляет 25 минут.

После его нужно установить на зарядку, а зарядить полезный гаджет можно через обычный USB-кабель.

На сайте продавца указано, что автоматический распылитель заряжается за 1,5 часа.

На AliExpress набирает популярность пистолет-распылитель с емкостью 250 мл. Такого объема резервуара хватит, чтобы обработать все поверхности в комнате.

Пистолет-распылитель позволят распылять средства для дезинфекции на расстоянии до 2,5 метров, причем во время распыления распылитель светит синим цветом с длиной волны 425 нанометров, а именно такая волна подавляет вирусы, включая самые опасные в наше время.

Сейчас устройство продается на AliExpress с большой скидкой – до 50%.

Пистолеты от вирусов стали пользоваться повышенным спросом

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