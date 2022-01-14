Главная » Новости

Первые в мире смарт-часы с опцией тонометра за 15 тыс. рублей готовы к запуску

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Часы с накачиваемой манжетой, встроенной в ремешок, стоят в пересчете 15 000 рублей.
Стартап YHE, созданный в Китае, готовится к производству смарт-часов BP Doctor MED с мономером, причем часы смогут измерять не только давление, но также пульс, производить мониторинг сна, принимать вызовы, следить за пройденным расстоянием и сожжёнными калориями.

BP Doctor MED получили две надувных манжеты, через которые происходит отслеживание колебания давления.

По заявлению разработчиков, погрешность в измерении не превышает 5 мм рт. ст.

На одном заряде BP Doctor MED могут проработать до 7 дней. В часы установили 1,61-дюймовый AMOLED экран с разрешением 360х320 пикселей.

Смарт-часы можно заказать на сайте коллективного финансирования IndieGoGo по цене 199 долларов.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.