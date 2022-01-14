Первые в мире смарт-часы с опцией тонометра за 15 тыс. рублей готовы к запуску

Часы с накачиваемой манжетой, встроенной в ремешок, стоят в пересчете 15 000 рублей.

Стартап YHE, созданный в Китае, готовится к производству смарт-часов BP Doctor MED с мономером, причем часы смогут измерять не только давление, но также пульс, производить мониторинг сна, принимать вызовы, следить за пройденным расстоянием и сожжёнными калориями.

BP Doctor MED получили две надувных манжеты, через которые происходит отслеживание колебания давления.

По заявлению разработчиков, погрешность в измерении не превышает 5 мм рт. ст.

На одном заряде BP Doctor MED могут проработать до 7 дней. В часы установили 1,61-дюймовый AMOLED экран с разрешением 360х320 пикселей.

Смарт-часы можно заказать на сайте коллективного финансирования IndieGoGo по цене 199 долларов.