Новый iPhone SE 3 продемонстрировали на новых рендерах с «чёлкой»

Ранее сообщалось, что iPhone SE 2022 года не будет внешне изменен, и он останется в прежнем дизайне, но в него добавят поддержку 5G.

Теперь сетевые информаторы пишут, что iPhone SE 2022 поучит вырез под «челку» и у него будет безрамочный экран.

За счет этого у аппарата будет не 4,7-дюймовый экран, а 5,69 дюймовый.

Под «капотом» смартфона установят Apple A15 с поддержкой сетей пятого поколения.

Ранее аналитики JP Morgan писали, что iPhone SE с поддержкой 5G на рынке будет стоить около 399 долларов, и за счет этого смартфона компания сможет привлечь в свою экосистему до 1,5 миллиарда новых пользователей.

По данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, презентация iPhone SE состоится в марте текущего года, причем это мероприятие будет посвящено исключительно новому смартфону.