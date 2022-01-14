Главная » Новости

Новый iPhone SE 3 продемонстрировали на новых рендерах с «чёлкой»

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Ранее сообщалось, что iPhone SE 2022 года не будет внешне изменен, и он останется в прежнем дизайне, но в него добавят поддержку 5G.
Теперь сетевые информаторы пишут, что iPhone SE 2022 поучит вырез под «челку» и у него будет безрамочный экран.

За счет этого у аппарата будет не 4,7-дюймовый экран, а 5,69 дюймовый.

Под «капотом» смартфона установят Apple A15 с поддержкой сетей пятого поколения.

Ранее аналитики JP Morgan писали, что iPhone SE с поддержкой 5G на рынке будет стоить около 399 долларов, и за счет этого смартфона компания сможет привлечь в свою экосистему до 1,5 миллиарда новых пользователей.

По данным редактора Bloomberg Марка Гурмана, презентация iPhone SE состоится в марте текущего года, причем это мероприятие будет посвящено исключительно новому смартфону.

Новый iPhone SE 3 продемонстрировали на новых рендерах с «чёлкой»

iPhone SE iPhone SE 3
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.