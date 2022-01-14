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Запуск совершенно нового продукта Apple отложили до 2023 года из-за перегрева

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За последние три месяца в сети было опубликовано много информации про AR-гарнитуру от Apple. Зарубежные источники писали, что гарнитура появится в текущем году и будет она выпущена ограниченным тиражом.

Но теперь все те же источники сообщают, что AR-гарнитуру не выпустят в назначенный срок, ее релиз перенесли на 2023 год, и связано это программной и аппаратной частью гарнитуры.

Якобы разработчики столкнулись с перегревом и неправильной работой камер.

Стоит отметить, что Apple в свое время так и не смогла решить программную и аппаратную часть зарядки AirPower.

Напомним, эта зарядка была представлена, но в обещанный срок она так и не вышла, а потом все упоминания о ней удалили даже с сайта компании.

Apple пока тестирует AR-гарнитуру с принудительной системой охлаждения, но в серийной версии гарнитуры охлаждение должно быть пассивным.

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