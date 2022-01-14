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NVIDIA выпустила единственную видеокарту RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы»

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Уникальную в своем роде видеократу невозможно будет купить, так как она вышла в одном экземпляре и ее производить решил разыграть.
В Китае состоялась премьера фильма «Матрицы: Воскрешения». В честь этого NVIDIA выпустила GeForce RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы». На устройстве написали «Матрица перезапускается» и «Шокирующая война 14 января», эти надписи выполнены на китайском.

Также на корпусе видеокарты нанесли строчки кода «Матрицы».

GeForce RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы» будет разыграна в лотерее через социальную сеть Weibo.

Напомним, премьера фильма «Матрицы: Воскрешения» состоялась 16 декабря.

NVIDIA выпустила единственную видеокарту RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы» NVIDIA выпустила единственную видеокарту RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы» NVIDIA выпустила единственную видеокарту RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы» NVIDIA выпустила единственную видеокарту RTX 3080 Ti в стиле «Матрицы»

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