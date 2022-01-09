Главная » Новости

Компания Samsung показала на CES 2022 четыре устройства с гибким экраном

На чтение 1 мин Просмотров 91 Опубликовано

Samsung на выставку электроники CES 2022 привезла несколько прототипов устройств с гибким экраном.
Так, на стенде были продемонстрированы модели, которые через несколько лет станут серийными.

Среди них был продемонстрирован Samsung Flex Note, который в закрытом состоянии напоминает ноутбук.

Этот аппарат складывается внутрь экраном, и в разложенном положении, каждая половинка экрана может выполнять свою функцию.

К примеру, верхняя это дисплей, а на нижней части может отображаться клавиатура или кнопки для управления в играх.

Samsung Flex Slidable получил выдвижной гибкий экран. Этот смартфон похож на Oppo X 2021, и как заявили на презентации, дисплей раздвигается всего одним нажатием кнопки.

Samsung Flex S и Flex G являются складными смартфонами, которые в разложенном состоянии могут заменить планшет.

Все продемонстрированные устройства являются прототипами, но уже через несколько лет они могут появиться на прилавках магазинов.

Samsung
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.