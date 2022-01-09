Компания Samsung показала на CES 2022 четыре устройства с гибким экраном

Samsung на выставку электроники CES 2022 привезла несколько прототипов устройств с гибким экраном.
Так, на стенде были продемонстрированы модели, которые через несколько лет станут серийными.
Среди них был продемонстрирован Samsung Flex Note, который в закрытом состоянии напоминает ноутбук.
Этот аппарат складывается внутрь экраном, и в разложенном положении, каждая половинка экрана может выполнять свою функцию.
К примеру, верхняя это дисплей, а на нижней части может отображаться клавиатура или кнопки для управления в играх.
Samsung Flex Slidable получил выдвижной гибкий экран. Этот смартфон похож на Oppo X 2021, и как заявили на презентации, дисплей раздвигается всего одним нажатием кнопки.
Samsung Flex S и Flex G являются складными смартфонами, которые в разложенном состоянии могут заменить планшет.
Все продемонстрированные устройства являются прототипами, но уже через несколько лет они могут появиться на прилавках магазинов.