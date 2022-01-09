Xiaomi готовит смартфоны с подэкранной селфи-камерой нового поколения

Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro останутся эксклюзивами для Китая, а еще в них появится несколько инновационных решений.

Авторитетный портал Xiaomiui опубликовал первые подробности про фронтальную камеру Xiaomi Mix 5.

Ранее этот интернет-ресурс предоставлял достоверную информацию про программное обеспечение MIUI и смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco.

В этот раз журналисты ссылаются на прошивку, которая связана с новыми устройствами китайского производителя.

Известно, что Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro получат новое поколение подэкранной камеры, которая будет на 40 Мп вместо прежних 20 Мп у Xiaomi Mix 4.

Также Mix 5 Pro оснастят новым поколением процессора обработки изображений Surge C2.

Основная камера в устройствах будет на 50 Мп. Она получит оптическую стабилизацию, телефото-модуль на 48 Мп и сверхширокоугольный объектив с датчиком на 48 Мп.

Серия Xiaomi Mix 5 должна быть представлена во втором квартале 2022 года.