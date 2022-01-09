Блогер Зак Нельсон перечислил самые надёжные смартфоны 2021 года

Блогер Зак Нельсон, который стал известным благодаря свои тестам смартфонов на прочность, подвел итоги года. В новом ролике он рассказал про самые прочные аппараты, представленные в прошлом году.

Стоит отметить, что это собственный рейтинг блогера, и он его составляет по своей методике.

Так, самым крепким смартфоном стал Kyocera Duraforce Ultra 5G, который практически неизвестен россиянам.

Этот смартфон Зак Нельсон назвал «танком» среди других. Самым ремонтопригодным стал смартфон-конструктор Fairphone 4, за ним следует Pixel 6 Pro.

А вот практически не подающимся ремонту по версии блогера является iPhone 13 Pro Max.

Samsung Galaxy Z Flip 3 был назван самым инновационным аппаратом прошлого года, а Lenovo Legion Duel 2 назвали ненадёжным и наименее прочным смартфоном, но самым красивым внутри.