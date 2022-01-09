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Обновленная версия браузера Google Chrome перестала работать на iPhone с iOS 15.3

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Google Chrome после очередного обновления на iOS перестал работать.
Приложение для платформы от Apple зависает сразу после запуска и вылетает.

Такие баги на iOS с приложениями встречаются очень редко, причем в данный момент никакие действия не помогают.

Пользователи жалуются, что переустановка приложения и перезагрузка смартфона не помогает.

Проблемы в работе отмечаются у версии Chrome 97, которая несколько дней назад появилась в App Store, и все сбои наблюдаются только на iPhone под управлением iOS 15.3.

На версии iOS 15.2 с Chrome 97 зависание приложения не возникает.

Google Chrome iOS
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