Обновленная версия браузера Google Chrome перестала работать на iPhone с iOS 15.3

Google Chrome после очередного обновления на iOS перестал работать.

Приложение для платформы от Apple зависает сразу после запуска и вылетает.

Такие баги на iOS с приложениями встречаются очень редко, причем в данный момент никакие действия не помогают.

Пользователи жалуются, что переустановка приложения и перезагрузка смартфона не помогает.

Проблемы в работе отмечаются у версии Chrome 97, которая несколько дней назад появилась в App Store, и все сбои наблюдаются только на iPhone под управлением iOS 15.3.

На версии iOS 15.2 с Chrome 97 зависание приложения не возникает.