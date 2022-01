В США электромобиль Tesla проехал более 1 тыс. километров на новой батарее

Разработчиком аккумулятора стал американский стратап Our Next Energy (ONE), который протестировал прототип аккумуляторного блока в автомобиле Tesla Model S.

На тяговой батарее от ONE популярный электрокар смог проехать рекордные 1210 км, а это почти в два раза больше чем на стандартном аккумуляторе модели.

Про характеристики прототипа аккумулятора разработчики пока ничего не сообщают.

Известно, что стратап при разработке использует более безопасные и экологичные материалы, а сама батарея стоит дешевле аналогов.

Глава ONE после тестов сообщил, что компания готова приступить к производству аккумуляторов к 2023 году, но пока не сообщается для каких моделей будут производиться тяговые батареи.