Компания LG показала на видео «цифровой дом будущего» на колёсах

Открывшаяся в Лас-Вегасе выставка электроники считается самой инновационной, на ней производители демонстрируют свои возможности и очень часто технологии будущего.
LG в очередной раз удивила на CES, в этом году она показала роботов, виртуального помощника по имени Reah и автодом.
Все эти технологии являются единым концептом будущего развития.
Корейская компания создает роботов, которые в будущем будут обслуживать людей и помогать им, причем цель корейского производителя обеспечить высокий комфорт не только в кафе или других заведениях, но также дома и в автомобиле.
В опубликованном ролике можно подробно увидеть всю концепцию технологий будущего.