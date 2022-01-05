Компания LG показала на видео «цифровой дом будущего» на колёсах

Открывшаяся в Лас-Вегасе выставка электроники считается самой инновационной, на ней производители демонстрируют свои возможности и очень часто технологии будущего.

LG в очередной раз удивила на CES, в этом году она показала роботов, виртуального помощника по имени Reah и автодом.

Все эти технологии являются единым концептом будущего развития.

Корейская компания создает роботов, которые в будущем будут обслуживать людей и помогать им, причем цель корейского производителя обеспечить высокий комфорт не только в кафе или других заведениях, но также дома и в автомобиле.

В опубликованном ролике можно подробно увидеть всю концепцию технологий будущего.