Главная » Новости

ASUS представила ноутбук с двумя экранами диагональю 16 и 14 дюймов

На чтение 1 мин Просмотров 116 Опубликовано

На открывшейся для журналистов выставке CES 2022 компания ASUS представила новый игровой ноутбук с двумя экранами.
Новинка получила название ROG Zephyrus Duo 16. В ней установлен 16-дюймовый основной дисплей и 14-дюймовый вспомогательный, его разместили на нижней панели.

В основе ноутбука лежит процессор AMD R9 6900HX, для обработки графики решили использовать NVIDIA RTX 3080 Ti.

Также есть возможность расширить объём памяти. Так, поддерживается двухканальная память DDR5-4800 до 64 ГБ. При желании можно заменить SSD накопитель на более емкий.

ROG Zephyrus Duo 16 также оснащен аккумулятором на 90 Втч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

ASUS представила ноутбук с двумя экранами диагональю 16 и 14 дюймов ASUS представила ноутбук с двумя экранами диагональю 16 и 14 дюймов

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.