ASUS представила ноутбук с двумя экранами диагональю 16 и 14 дюймов

На открывшейся для журналистов выставке CES 2022 компания ASUS представила новый игровой ноутбук с двумя экранами.

Новинка получила название ROG Zephyrus Duo 16. В ней установлен 16-дюймовый основной дисплей и 14-дюймовый вспомогательный, его разместили на нижней панели.

В основе ноутбука лежит процессор AMD R9 6900HX, для обработки графики решили использовать NVIDIA RTX 3080 Ti.

Также есть возможность расширить объём памяти. Так, поддерживается двухканальная память DDR5-4800 до 64 ГБ. При желании можно заменить SSD накопитель на более емкий.

ROG Zephyrus Duo 16 также оснащен аккумулятором на 90 Втч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.