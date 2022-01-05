Death Stranding: Director’s Cut весной 2022 году выйдет на PC

Death Stranding изначально была создана исключительно для PlayStation, но некоторые авторитетные источники еще на старте продаж игры сообщали, что ее потом портируют на РС.

Death Stranding Director’s Cut является режиссёрской версией, ее представили 24 сентября 2021 года как эксклюзив на PlayStation 5.

В этой версии игры больше локаций, есть гоночный режим и новые сюжетные миссии.

Death Stranding на РС вышла уже давно, теперь издательство 505 Games анонсировала выход режиссёрской версии Death Stranding Director’s Cut в Steam и Epic Games Store.

Это событие произойдёт весной, причем Death Stranding Director’s Cut на компьютерах будет поддерживать технологию интеллектуального масштабирования XeSS