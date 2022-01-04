Bloomberg: смартфон iPhone 14 получит овальный вырез в дисплее

Журналист Bloomberg сообщил, что новое поколение смартфонов от Apple лишится «челки». Вместо нее в верхней части экрана будет размещен овальный вырез, в котором разместится система распознавания пользователя по лицу.

Полностью отказываться от Face ID в компании не собираются, а система камер станет более компактной, и ее можно будет разместить в небольшом овальном отверстии в экране.

Напомним, «челка» в iPhone появилась еще в 2017 году. Она для аппаратов необходима, так как за ней находится сложная система камер и датчиков, через которые смартфон можно разблокировать даже в полной темноте.

Другие авторитетные инсайдеры сообщают, что новый вырез появится только в iPhone 14 Pro, остальные модели серии останутся с классической челкой.