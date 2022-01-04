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Google запатентовала лучшее решение для камеры под дисплеем в Pixel 7

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Google Pixel 7 может получить самые передовые технологии, которые сейчас применяются в смартфонах. Такие данные приводит ресурс LetsGoDigital, после изучения патентов компании.
В конце прошлого года Ведомство США по патентам и товарным знакам опубликовало патент от компании Google, в котором описывается реализация нового решения подэкранной камеры.

В патенте указано, что камера размещена в части неизлучающего экрана, за счет чего свет на камеру будет поступать в нужном объеме.

Эксперты уже отметили, что подобное решение уже можно было встретить в Samsung Galaxy Z Fold 3.

Пока неизвестно, когда запатентованная технология доберется до серийных Pixel, но подобную разработку Samsung запатентовала еще в 2017 году, а реализовали ее только в 2021 году.

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