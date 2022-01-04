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Премиальные телевизоры от Samsung позволят покупать и продавать токены NFT

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Премиальные телевизор компании Samsung смогут владельцу находить, демонстрировать и покупать токены NFT.

Samsung активно развивает программное обеспечение своих телевизоров, скоро они заменят игровой компьютер или консоль, а еще в них появится поддержка игровых платформ GeForce Now и Google Stadia.

Также корейская компания анонсировала для новых телевизоров серии Micro LED, Neo QLED и The Frame приложение NFT Platform.

Через него пользователь сможет найти, купить или продать, а также посмотреть всю информацию про токены NFT.

Встроенная платформа работает сразу с несколькими площадками, также платформа автоматически будет настраивать изображение на телевизоре, чтобы пользователь смог визуально увидеть токет, ознакомится с его данными и метаданными блокчейна.

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