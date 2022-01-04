Сразу 11 производителей начнут выпускать новые видеокарты Intel Arc Alchemist

Intel на выставке в Лас-Вегасе должна представить новое поколение видеокарт серии Arc Alchemist. Они уже созданы на GPU DG2 и как стало известно, разработчик уже заручился поддержкой крупнейших в мире производителей.

Arc Alchemist под собственными брендами будут производить компании Gengsheng, Galax, Zotac, Maxsun, Soyo, Asus, Gigabyte, MSI, Gunnir и ASL.

Все эти компании будет выпускать собственные варианты Arc Alchemist, и как считают специалисты, компания Intel со своими новыми графическими чипами намерена покорить азиатский рынок.