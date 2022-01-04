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Компания Samsung представила монитор с частотой обновления кадров 240 Гц

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Монитор рассчитан на профессионалов, которые работают в основном с графикой, и чтобы удовлетворить высокие требования таких специалистов, корейская компания сертифицировала монитор Samsung S8 по стандарту Underwriters Laboratories – отсутствие бликов.
Samsung Electronics на выставке электроники CES 2022 покажет несколько новых мониторов, среди них будет Samsung S8. Его будет предлагать в двух размерах 27 и 32 дюйма.

Монитор за счет стандарта Underwriters Laboratories позволит проводить за ним большое количество времени, ведь антибликовая система позволит снизить нагрузку на глаза.

Экран охватывает 98% цветового пространства DCI-P3. Пока корейская компания не раскрывает все подробности про мониторы, но было сказано, что 32-дюймовая версия поддерживает DisplayHDR 600 и есть USB Type-C с возможностью передачи данных и питания до 90 Вт.

Компания Samsung представила монитор с частотой обновления кадров 240 Гц

Также был анонсирован первый в мире 4К монитор с частотой обновления 240 Гц. Это 32-дюймовая панель, выполненная по технологии Quantum Mini LED, которая на пике выдает яркость 2000 нит.

Третья новинка — Smart Monitor M8, и она уже имеет собственное программное обеспечение и может работать отдельно от компьютера.

Среди особенностей этого монитора можно отметить камеру и встроенное приложение Google Duo.

Компания Samsung представила монитор с частотой обновления кадров 240 Гц

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