Складной смартфон Samsung Galaxy Fold обновился до версии ОС Android 12

Samsung в конце прошлого года выпустила большое обновление программного обеспечения для раскладных смартфонов Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. С начала 2022 года корейский производитель начал распространять аналогичное обновление для других флагманских моделей.

В конце декабря 2021 года Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3 получили обновление One UI 4.0 на базе Android 12.

2 января 2022 года фирменная оболочка на базе Android 12 добралась до Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S10, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Note 10 и перового Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ с поддержкой 5G сетей получают прошивку под номером N976BXXU7GULD, для обычных аппаратов распространяется версия N97xFXXU7GULD.

В масштабном обновлении также есть патч безопасности от января 2022 года.

Прошивки распространяют поэтапно, и на полное развертывание потребуется около недели, но это при условии, что не будет зафиксировано серьезных сбоев в работе аппаратов.