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В Китае начались продажи самой мощной версии планшета Xiaomi Pad 5 Pro

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Xiaomi на домашнем рынке начала продажи новой версии планшета Xiaomi Pad 5 Pro, а также специального чехла с клавиатурой.
Новая версия Xiaomi Pad 5 Pro получила 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Ранее самая мощная модификация устройства оснащалась 6 ГБ ОЗУ, для нее было предложено две версии — 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Xiaomi Pad 5 Pro 8/256 ГБ оценивается в 470 долларов, но такой ценник актуален только для китайского рынка.

Одновременно с Xiaomi Pad 5 Pro в продаже появился чехол с клавиатурой, его производитель оценил в 63 доллара.

Xiaomi Pad 5 Pro оснащен 11-дюймовой матрицей с разрешением 2560х1600 пикселей, частота обновления экрана составляет 120 Гц, а максимальная контрастность 1500:1.

В основе планшета лежит процессор Snapdragon 870. За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Xiaomi Xiaomi Pad 5 Pro
ASTERA
Выходные данные
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