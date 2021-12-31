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Бывший производитель смартфонов LeEco представил накопительный бойлер

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Накопительный водонагреватель получил компактные размеры и очень мощный нагревательный элемент.

В Китае представили водонагреватель под названием LeEco S01, его разработчиком стал производитель, который ранее выпускал смартфоны.

LeEco S01 получил электронное управление с электронным датчиком нагрева воды. Емкость накопителя всего 25 литров, но мощность нагревательного элемента составляет 5000 Вт.

За сколько происходит нагрев воды в бойлере, разработчики не сообщают, но на презентации было сказано, что существует три основных режима – зимний, теплая вода и летний душ. Бойлер официально можно разбирать и чистить от накипи.

LeEco применила антибактериальную обработку внутреннего покрытия бака. Диаметр LeEco 290 мм, что значительно меньше чем у других нагревателей, длина устройства 730 мм.

Цену на LeEco S01 пока не стали объявлять, как и дату старта продаж.

LeEco LeEco S01
ASTERA
Выходные данные
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