Бывший производитель смартфонов LeEco представил накопительный бойлер

Накопительный водонагреватель получил компактные размеры и очень мощный нагревательный элемент.

В Китае представили водонагреватель под названием LeEco S01, его разработчиком стал производитель, который ранее выпускал смартфоны.

LeEco S01 получил электронное управление с электронным датчиком нагрева воды. Емкость накопителя всего 25 литров, но мощность нагревательного элемента составляет 5000 Вт.

За сколько происходит нагрев воды в бойлере, разработчики не сообщают, но на презентации было сказано, что существует три основных режима – зимний, теплая вода и летний душ. Бойлер официально можно разбирать и чистить от накипи.

LeEco применила антибактериальную обработку внутреннего покрытия бака. Диаметр LeEco 290 мм, что значительно меньше чем у других нагревателей, длина устройства 730 мм.

Цену на LeEco S01 пока не стали объявлять, как и дату старта продаж.