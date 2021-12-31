Выручка компании Huawei в 2021 году снизилась на 29%

Санкции против Huawei были введены правительством США уже давно, но это на китайской компании отразилось только сейчас.

У Huawei 2021 год оказался одним из самых худших, компания потеряла долю рынка смартфонов и выручку.

В текущем году у Huawei выручка упала на 29% до 99,5 млрд долларов, что на самом деле ниже чем в 2019 году.

Тогда китайская корпорация за год получила выручку в размере 107 млрд долларов.

От санкций больше всего пострадал отдел бизнес смартфонов, при этом телекоммуникационное подразделение Huawei чувствует себя хорошо, несмотря на то что в некоторых странах от оборудования Huawei полностью отказались.