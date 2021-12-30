Процессоры AMD Ryzen начали использовать во всех моделях электромобилях Tesla

Все электрокары Tesla оснащаются очень мощным компьютером, ранее компания использовала чипы Intel Atom Intel A3950, а теперь в моделях Model 3 и Model Y начали устанавливать AMD.

В электрических моделях Model 3 и Model Y для европейского и китайского рынков в составе мультимедийной системы стали устанавливать AMD Ryzen.

Американский автопроизводитель решил отказаться от медленного Intel Atom Intel A3950.

Продлевать контракт с Intel на поставку более мощных процессоров в Tesla не стали, а решили воспользоваться более доступным решением от AMD.

Ранее уже проводили тесты мультимедийной системы Model 3 и Model Y на базе процессоров Ryzen, и как ожидалось, новые чипы демонстрируют хороший результат в быстродействии и производительности мультимедийной платформы.