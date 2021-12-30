Смартфон Redmi K40 Pro резко упал в цене до 439 долларов

В социальной сети Weibo на странице компании Redmi появилась информация об официальном снижении цены на смартфон Redmi K40 Pro.

На китайском рынке данная модель подешевела до 439 долларов, и это за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В октябре было официальное снижение базовой модификации Redmi K40 Pro 8/128 ГБ.

Тогда производитель снизил ценник до 387 долларов. Теперь очередь дошла до более старшей версии аппарата.

Напомним, в основе Redmi K40 Pro лежит процессор Snapdragon 888 с памятью типа PDDR5 и UFS 3.1, а также лучшим экраном 2022 года — Samsung AMOLED E4 с частотой обновления 120 Гц.