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Apple впервые сняла рекламу iPhone 13 на русском языке

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Apple показала новые рекламные ролики своего смартфона iPhone 13.
В этот раз компания демонстрирует возможности камеры, причем заявлено, что все рекламные ролики снимали на сам смартфон.

Впервые американская компания сделала рекламу на русском языке, но привлеченные актеры говорят с акцентом.

Реклама получила название «Павел». В ней показывают мрачного мужчину, который сидит в кресле. В комнату заходит женщина и обращается к нему на русском языке.

Она говорит: «Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие».

В этом ролике показали, как за счет зума можно придать драматичности в сцене. Остальные два рекламных видео тоже показывают большие возможности камеры iPhone 13.

Apple iPhone 13
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