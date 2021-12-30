Apple впервые сняла рекламу iPhone 13 на русском языке

Apple показала новые рекламные ролики своего смартфона iPhone 13.

В этот раз компания демонстрирует возможности камеры, причем заявлено, что все рекламные ролики снимали на сам смартфон.

Впервые американская компания сделала рекламу на русском языке, но привлеченные актеры говорят с акцентом.

Реклама получила название «Павел». В ней показывают мрачного мужчину, который сидит в кресле. В комнату заходит женщина и обращается к нему на русском языке.

Она говорит: «Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие».

В этом ролике показали, как за счет зума можно придать драматичности в сцене. Остальные два рекламных видео тоже показывают большие возможности камеры iPhone 13.

