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Флагманский смартфон Realme GT 2 оснастят огромной системой охлаждения

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Презентация флагманской серии смартфонов от Realme состоится на следующей неделе. Презентацию запланировали провести 4 января, и на ней покажут три смартфона — Realme GT 2, Realme GT 2 Pro Master Edition и Realme GT 2 Pro Camera.
Китайская компания опубликовала в Сети новые тизеры смартфонов GT 2, на них и была раскрыта информация про процессор и его систему охлаждения.

Realme GT 2 создан на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1 от компании Qualcomm, и как оказалось, для охлаждения этого чипа в Realme решили использовать испарительную камеру площадью 36 761 мм².

За счет такой большой камеры даже при максимальной нагрузке процессор смартфона не будет перегреваться и позволит играть в игры на максимальных настройках.

Что касается игр, то в серии GT 2 будет реализован специальный игровой режим GT Mode 3.0.

Realme Realme GT 2
ASTERA
Выходные данные
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