Xiaomi представила умный кухонный смеситель Instant Water Purifier Q800

Линейка умных гаджетов для дома от Xiaomi пополнилась новой моделью под длинным названием Instant Water Purifier Q800.

Это кухонный смеситель с системой фильтрации и нагрева воды.

Xiaomi Instant Water Purifier Q800 состоит из двух частей, где одна устанавливается под мойку, а вторая это непосредственно сам смеситель с сенсорным экраном, на котором можно выбирать режим температуры.

Система позволяет сразу фильтровать воду и нагревать ее до 25, 45 или 5 градусов. Заявлено, что вода до нужной температуры нагревается очень быстро.

Система фильтрации воды оснащена первичным фильтром обратного осмоса с увеличенным фильтрующим блоком.

Для увеличения ресурса фильтра была разработана дополнительная защита вторичного фильтра обратного осмоса, а это позволяет прожить основному фильтру служить до пяти лет.

О ценах Instant Water Purifier Q800 и сроках продаж пока ничего не сообщается.