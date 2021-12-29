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Компания Apple намерена выпускать новые iPhone без физической SIM-карты

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Еще в прошлом году сообщалось, что со временем iPhone лишатся кнопок, лотков и гнезда для зарядки. Устройство будет полностью «бесшовным», а заряжать его придется только через беспроводную зарядку.
По данным MacRumors, компания Apple уже договорилась с мобильными операторами, работающими на территории США, о полном переходе на eSIM.

Источник пишет, что в сентябре 2022 года iPhone начнет предлагаться без лотка для SIM-карты.

Настройка eSIM в США будет предлагаться при первой активации смартфона. Стоит отметить, что отказ от лотка для SIM-карты очень выгодный для любого производителя, ведь это позволит не только получить дополнительное место в смартфоне, но также немного его удешевить в производстве.

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