Компания Apple намерена выпускать новые iPhone без физической SIM-карты

Еще в прошлом году сообщалось, что со временем iPhone лишатся кнопок, лотков и гнезда для зарядки. Устройство будет полностью «бесшовным», а заряжать его придется только через беспроводную зарядку.

По данным MacRumors, компания Apple уже договорилась с мобильными операторами, работающими на территории США, о полном переходе на eSIM.

Источник пишет, что в сентябре 2022 года iPhone начнет предлагаться без лотка для SIM-карты.

Настройка eSIM в США будет предлагаться при первой активации смартфона. Стоит отметить, что отказ от лотка для SIM-карты очень выгодный для любого производителя, ведь это позволит не только получить дополнительное место в смартфоне, но также немного его удешевить в производстве.