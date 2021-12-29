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Представлены смарт-часы Xiaomi Watch S1 с AMOLED-экраном и чипом NFC

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Новейшие смарт-часы флагманского уровня с каждым годом становятся все дороже, а также обрастают новыми функциями и получают корпус из дорогих материалов.
Очередные часы от Xiaomi не стали исключением, новинка под названием Xiaomi Watch S1 получила 1,43-дюймовый экран AMOLED и защитное сапфировое стекло с твёрдостью 9 по шкале Мооса.

Новые часы выполнены в классическом дизайне, и поставляться они будут с кожаным ремешком коричневого или синего цвета.

Также будет предлагаться версия с силиконовым черным ремешком. Новинку научили отслеживать 117 спортивных режимов, выдерживать погружение вводу, а также измерять уровень кислорода в крови, сердечный ритм и качество сна.

На одном заряде Xiaomi Watch S1 могут проработать до 12 дней при обычном использовании и до 24 дней в режиме ожидания. В Китае Xiaomi Watch S1 будут стоить от 170 долларов.

Xiaomi Xiaomi Watch S1
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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