LG разрабатывает новый необычный ноутбук с тремя дисплеями

LG разрабатывает ноутбук с тремя экранами, патентные изображения которого появились на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Схематические изображения демонстрируют классический ноутбук с экраном на верхней крышке и двумя небольшими дисплеями на нижней.

Их расположили по разным сторонам клавиатуры. Один экран будет выполнять функцию тачпада или цифрового блока, в зависимости от ситуации, второй дисплей скорее всего будет служить для вывода различной вспомогательной информации.

Стоит обратить внимание, что над клавиатурой выделена пустая большая область, возможно там разместят мощные динамики, или еще один экран.

Пока не известно, получит ли такой ноутбук коммерческое продолжение, или корейская компания будет использовать некоторые наработки в других моделях.