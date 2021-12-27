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Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra оснастят 200-мегапиксельной камерой

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Samsung в следующем году представит новую флагманскую серию смартфонов, ее покажут на специальном мероприятии в феврале. Ожидается, что в продажу серия Samsung Galaxy S22 поступит в конце февраля или начале марта.
Сетевой проверенный информатор, который уже неоднократно сообщал достоверную информацию про смартфоны Samsung сообщил, что в Galaxy S23 Ultra будет установлен модуль камеры с разрешением 200 Мп.

В блоке камеры на тыльной стороне разместят Samsung ISOCELL HP1 с оптическим форматом 1/1,22 дюйма и размером пикселя 0,64 мкм.

За счет технологии объединения пикселей камера будет работать в разрешении 50 или 12,5 Мп с большой светочувствительностью.

При объединении пикселей их размер составит 1,28 мкм и 2,65 мкм соответственно. Сообщается, что смартфон также получит возможность записывать видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К при 120 к/с.

Samsung Galaxy S22 будет оснащаться 108 Мп фотодатчиком.

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