В России с 2022 года могут перестать работать платежи через Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Для того чтобы не лишится полезного сервиса, нужно всего лишь обновить программное обеспечение.

Xiaomi предупредила россиян, что с 1 января 2022 года, в Mi Smart Band 4 NFC больше не будет работать бесконтактная оплата.

Информация появилась в официальном сообществе Mi Community, где написали, что Mi Smart Band 4 NFC больше не будет поддерживаться приложением Mi Fit версии 5.4.0 и ниже. Это произойдёт 31 декабря 2021 года.

Для того чтобы и дальше можно было эксплуатировать полноценно Mi Smart Band 4 NFC, нужно обновить Mi Fit до самой последней версии, и повторно ввести данные платежной карты.

Далее в пункте «Профиль» выбрать Mi Smart Band 4 NFC, перейти на вкладку «Банковская карта», удалить данные карты и снова ее добавить.