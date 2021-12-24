Смартфон Xiaomi 12 появился на официальных рендерных изображениях

Инсайдер Эван Блесс в Сети показал, как будет выглядеть Xiaomi 12 с 6,28-дюймовым экраном.

Сетевой информатор продемонстрировал официальные рендерные изображения смартфонов, которые были показан в голубом и зеленом цвете, причем голубой получил гладкую заднюю панель, а у зелёного варианта она фактурная.

Скорее всего в первом задняя крышка стеклянная, а у второго — композитная.

Уже достоверно известно, что в Xiaomi 12 будет установлен 6,28-дюймовый экран с разрешением 1080х2400 пикселей, сама матрица будет выполнена по технологии AMOLED.

Максимальная частота дисплея составит 120 Гц, причем показатель будет постоянно меняться. Так, при статической картинке это будет 10 Гц, при просмотре фильма 60 Гц, а в скоростных сценах до 120 Гц.

Помимо этого, у Xiaomi 12 будет поддержка 10-битного цвета, HDR10+ и Dolby Vision. В основе аппарата ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1, оперативной памяти установят до 12 ГБ, а постоянной минимум 256 ГБ.

В аппарате будет еще установлена 50 Мп основная камера, и появится поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.