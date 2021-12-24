Samsung Galaxy S22 и Xiaomi 12 сражаются за звание самого компактного флагмана

Авторитетный сетевой информатор под ником Ice Universe раскрыл новую информацию про самый маленький флагманский аппарат от компании Samsung. Инсайдер показал размеры защитного текла для Samsung Galaxy S22, и сравнил его с Samsung Galaxy S21 Ultra.

На фото можно увидеть стекло для Galaxy S22 на экране большого Galaxy S21 Ultra. Исходя из этого можно понять насколько новый корейский смартфон будет маленьким.

Источник фото написал, что в Galaxy S22 диагональ экрана будет 6,1-дюйма, а это даже меньше чем у Xiaomi 12, где диагональ дисплея составляет 6,28-дюйма.

Ширина корпуса Galaxy S22 составит 70,56 мм, сам смартфон будет шире чем Xiaomi 12, но меньше по высоте.

Ранее сообщалось, что линейка Galaxy S22 получит процессоры Exynos 2200, но в некоторых странах будет устанавливаться процессор Snapdragon 8 Gen 1

Флагманская линейка Samsung Galaxy S22 появится в феврале 2022 года, но по некоторых данным старт продаж серии могут перенести на март.